На Житомирщині знищили два артилерійські снаряди часів минулих війн

9 січня група піротехнічних робіт Управління ДСНС Житомирщини знищила два артилерійські снаряди часів минулих війн, що були виявлені напередодні в м. Радомишль та в с. Краснобірка Радомишльського району. Про це повідомили zamkova.info в Управлінні ДСНС України в Житомирській області.
У першому випадку вибухонебезпечний предмет виявив місцевий житель, який вигулював собаку поблизу лісопосадки, що на окраїні районного центру. Прибулі за його викликом піротехніки ідентифікували знахідку як 1 артснаряд калібром 122 мм.
У с. Краснобірка на небезпечне відлуння війни натрапив селянин під час проведення земляних робіт на власній присадибній ділянці. Про це він одразу ж сповістив рятувальників. Фахівці ДСНС, які прибули до місця виклику, обстежили прилеглу територію та виявили 1 артилерійський снаряд калібром 76 мм.
Рятувальники застерігають, у випадку, якщо ви знайшли невідомий предмет, то одразу ж сповістіть про це за номерами екстрених служб «101» або «102». Ні в якому разі не торкайтеся його! Будьте відповідальні – не залишайте їх без нагляду, адже така необачність може закінчитися трагедією.
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