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Маршрутки старі – ціна нова: відзавтра житомиряни будуть більше платити за проїзд

З 10 січня у Житомирі зміниться вартість проїзду: 5 грн в електротранспорті та 7 грн в автобусах. Безготівкова оплата дозволить зекономити 1 грн.

Безкоштовний проїзд у міському електротранспорті для пенсіонерів у Житомирі діятиме тільки до 1 березня.

Для основних категорій пільговиків (особи з інвалідністю, учасники АТО та ін.) проїзд за посвідченням залишиться безкоштовним. З червня – лише за карткою житомирянина.

Всі автобуси до 10 січня 2020 року мають бути обладнані автоматизованими системами обліку плати за проїзд - для безготівкової оплати. У разі відсутності такої системи вартість проїзду в маршрутці становитиме 3 грн (з 10 січня 2020 року).

Відповідно до рішення виконкому, з 10 січня ПОВНА вартість проїзду становитиме:

у електротранспорті:
– 5 грн – готівкою;
– 4 грн – безготівково або карткою житомирянина;
– 10 грн – у нічний час з 22:00 до 06:00 год.

у автобусах:
– 7 грн – готівкою;
– 6 грн – безготівково або карткою житомирянина.

ПІЛЬГОВА вартість проїзду – з 10 січня 2020 року:

Електротранспорт:

– 3 грн – учні (учнівський електронний квиток) під час навчального року з 06:00 до 20:00 год;

– 3 грн (з 1 березня 2020року, готівка та картка житомирянина) - пенсіонери за віком та особи з інвалідністю ІІІ групи;

– 3 грн (з 1 березня 2020 року, якщо готівка) - ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, поліції, податкової, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, цивільного захисту, служби спецзв'язку;

– безоплатно –  учасники бойових дій; особи з інвалідністю внаслідок війни; особи, які супроводжують людину з інвалідністю І групи; особи з інвалідністю І і ІІ групи; діти з інвалідністю; постраждалі від ЧАЕС І категорії; ліквідатори аварії на ЧАЕС 2 категорії; діти з інвалідністю внаслідок ЧАЕС; військовослужбовці з інвалідністю внаслідок бойових дій; батьки військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час проходження військової служби; вдови загиблого учасника АТО/ООС; діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються; діти з багатодітних сімей; реабілітовані громадяни, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій; реабілітовані громадяни-пенсіонери;

– безоплатно (до 1 березня) – пенсіонери за віком та особи з інвалідністю ІІІ групи;

– безоплатно (до 1 березня 2020 р. або картка житомирянина) - ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, поліції, податкової, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, цивільного захисту, служби спецзв'язку;

Автобуси:

– 3 грн – учні (готівка чи учнівський електронний квиток) під час навчального року з 06:00 до 20:00 год;

– 3 грн – пенсіонери за віком та особи з інвалідністю ІІІ групи – при оплаті готівкою з 10:00 до 16:00 год та карткою житомирянина (без обмежень по часу);

– 3 грн – ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, поліції, податкової, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, цивільного захисту, служби спецзв'язку – при оплаті готівкою з 10:00 до 16:00 год та карткою житомирянина (без обмежень по часу);

– безоплатно – учасники бойових дій; особи з інвалідністю внаслідок війни; особи, які супроводжують людину з інвалідністю І групи; особи з інвалідністю І і ІІ групи; діти з інвалідністю; постраждалі від ЧАЕС І категорії; ліквідатори аварії на ЧАЕС 2 категорії; діти з інвалідністю внаслідок ЧАЕС; військовослужбовці з інвалідністю внаслідок бойових дій; батьки військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час проходження військової служби; вдови загиблого учасника АТО/ООС; діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються; діти з багатодітних сімей; реабілітовані громадяни, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій; реабілітовані громадяни-пенсіонери.
























З 1 червня 2020 року діятимуть інші тарифи.

Повна вартість – електротранспорт:

– 8 грн – готівка;
– 6 грн – безготівково;
– 5 грн – карткою житомирянина.

Повна вартість – автобуси:

– 10 грн – готівка;
– 8 грн – безготівково;
– 6 грн – карткою житомирянина.

Пільгова вартість проїзду – з 1 червня 2020 року

Електротранспорт та автобуси:

– безоплатно - тільки за карткою житомирянина - учасники бойових дій; особи з інвалідністю внаслідок війни; особи, які супроводжують людину з інвалідністю І групи; особи з інвалідністю І і ІІ групи; діти з інвалідністю; постраждалі від ЧАЕС І категорії; ліквідатори аварії на ЧАЕС 2 категорії; діти з інвалідністю внаслідок ЧАЕС; військовослужбовці з інвалідністю внаслідок бойових дій; батьки військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час проходження військової служби; вдови загиблого учасника АТО/ООС; діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються; діти з багатодітних сімей; реабілітовані громадяни, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій; реабілітовані громадяни-пенсіонери; ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, поліції, податкової, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, цивільного захисту, служби спецзв'язку;

– 3 грн (тільки за карткою житомирянина) – пенсіонери за віком, особи з інвалідністю ІІІ групи у період із 10:00 до 16:00 год, а також учні в період навчального року з 06:00 до 20:00 год.























Також виконком встановив тривалість здійснення безоплатної пересадки в інший транспортний засіб - 30 хвилин з моменту придбання квитка.


1.zt.ua
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