Маршрутки старі – ціна нова: відзавтра житомиряни будуть більше платити за проїзд

З 10 січня у Житомирі зміниться вартість проїзду: 5 грн в електротранспорті та 7 грн в автобусах.
Безготівкова оплата дозволить зекономити 1 грн.
Безкоштовний проїзд у міському електротранспорті для пенсіонерів у Житомирі діятиме тільки до 1 березня.
Для основних категорій пільговиків (особи з інвалідністю, учасники АТО та ін.) проїзд за посвідченням залишиться безкоштовним. З червня – лише за карткою житомирянина.
Всі автобуси до 10 січня 2020 року мають бути обладнані автоматизованими системами обліку плати за проїзд
- для безготівкової оплати. У разі відсутності такої системи
вартість проїзду в маршрутці становитиме 3 грн
(з 10 січня 2020 року).
Відповідно до рішення виконкому, з 10 січня ПОВНА вартість проїзду становитиме:у електротранспорті:
– 5 грн – готівкою;
– 4 грн – безготівково або карткою житомирянина;
– 10 грн – у нічний час з 22:00 до 06:00 год.у автобусах:
– 7 грн – готівкою;
– 6 грн – безготівково або карткою житомирянина.
ПІЛЬГОВА вартість проїзду – з 10 січня 2020 року:Електротранспорт:
– 3 грн – учні (учнівський електронний квиток)
під час навчального року з 06:00 до 20:00 год;
– 3 грн (з 1 березня 2020року, готівка та картка житомирянина)
- пенсіонери за віком та особи з інвалідністю ІІІ групи;
– 3 грн (з 1 березня 2020 року, якщо готівка)
- ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, поліції, податкової, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, цивільного захисту, служби спецзв'язку;
– безоплатно – учасники бойових дій; особи з інвалідністю внаслідок війни; особи, які супроводжують людину з інвалідністю І групи; особи з інвалідністю І і ІІ групи; діти з інвалідністю; постраждалі від ЧАЕС І категорії; ліквідатори аварії на ЧАЕС 2 категорії; діти з інвалідністю внаслідок ЧАЕС; військовослужбовці з інвалідністю внаслідок бойових дій; батьки військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час проходження військової служби; вдови загиблого учасника АТО/ООС; діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються; діти з багатодітних сімей; реабілітовані громадяни, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій; реабілітовані громадяни-пенсіонери;
– безоплатно (до 1 березня)
– пенсіонери за віком та особи з інвалідністю ІІІ групи;
– безоплатно (до 1 березня 2020 р. або картка житомирянина)
- ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, поліції, податкової, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, цивільного захисту, служби спецзв'язку;Автобуси:
– 3 грн – учні (готівка чи учнівський електронний квиток)
під час навчального року з 06:00 до 20:00 год;
– 3 грн – пенсіонери за віком та особи з інвалідністю ІІІ групи – при оплаті готівкою з 10:00 до 16:00 год та карткою житомирянина (без обмежень по часу);
– 3 грн – ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, поліції, податкової, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, цивільного захисту, служби спецзв'язку – при оплаті готівкою з 10:00 до 16:00 год та карткою житомирянина (без обмежень по часу);
– безоплатно – учасники бойових дій; особи з інвалідністю внаслідок війни; особи, які супроводжують людину з інвалідністю І групи; особи з інвалідністю І і ІІ групи; діти з інвалідністю; постраждалі від ЧАЕС І категорії; ліквідатори аварії на ЧАЕС 2 категорії; діти з інвалідністю внаслідок ЧАЕС; військовослужбовці з інвалідністю внаслідок бойових дій; батьки військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час проходження військової служби; вдови загиблого учасника АТО/ООС; діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються; діти з багатодітних сімей; реабілітовані громадяни, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій; реабілітовані громадяни-пенсіонери.З 1 червня 2020 року діятимуть інші тарифи.Повна вартість – електротранспорт:
– 8 грн – готівка;
– 6 грн – безготівково;
– 5 грн – карткою житомирянина.Повна вартість – автобуси:
– 10 грн – готівка;
– 8 грн – безготівково;
– 6 грн – карткою житомирянина.Пільгова вартість проїзду – з 1 червня 2020 рокуЕлектротранспорт та автобуси:
– безоплатно - тільки за карткою житомирянина
- учасники бойових дій; особи з інвалідністю внаслідок війни; особи, які супроводжують людину з інвалідністю І групи; особи з інвалідністю І і ІІ групи; діти з інвалідністю; постраждалі від ЧАЕС І категорії; ліквідатори аварії на ЧАЕС 2 категорії; діти з інвалідністю внаслідок ЧАЕС; військовослужбовці з інвалідністю внаслідок бойових дій; батьки військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час проходження військової служби; вдови загиблого учасника АТО/ООС; діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються; діти з багатодітних сімей; реабілітовані громадяни, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій; реабілітовані громадяни-пенсіонери; ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, поліції, податкової, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, цивільного захисту, служби спецзв'язку;
– 3 грн (тільки за карткою житомирянина)
– пенсіонери за віком, особи з інвалідністю ІІІ групи у період із 10:00 до 16:00 год, а також учні в період навчального року з 06:00 до 20:00 год.
Також виконком встановив тривалість здійснення безоплатної пересадки
в інший транспортний засіб - 30 хвилин
з моменту придбання квитка.1.zt.ua