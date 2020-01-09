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На Житомирщині горіло 90 тонн соломи

8 січня о 18:59 до Служби порятунку «101» м. Чуднів надійшло повідомлення про пожежу в піднавісі на території приватної агрофірми в селі Красносілка. Про це повідомили zamkova.info в Управлінні ДСНС України в Житомирській області. Вже через 15 хвилин чергове відділення вогнеборців 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибуло на місце події – там горіли тюки соломи на площі 720 кв.м.

Зусиллями рятувальників о 19:51 пожежу локалізовано. Ще понад 5 годин вони розбирали та проливали конструкції піднавісу й солому. О 01:42 пожежу ліквідовано. Крім того, фахівці ДСНС запобігли перекиданню полум’я на розташовані неподалік склад дров, заправку фірми та лісосмугу.

Внаслідок надзвичайної події знищено 90 тонн грубих кормів та піднавіс. Причина виникнення загоряння, а також усі обставини наразі встановлюються.

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