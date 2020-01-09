Поліцейські Житомира викрили нічних грабіжників

Першим про пограбування до поліції повідомив 30-річний житомирянин, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації ГУНП
в Житомирській області. Інцидент стався 15 грудня близько 3-ї ночі на одній із вулиць міста. Тоді між ним та двома невідомими зав’язалася розмова, яка згодом переросла у конфлікт. За словами потерпілого, у ході сутички незнайомці нанесли йому декілька ударів, після чого відібрали мобільний та подалися у невідомому напрямку.
Згодом до поліції звернувся ще один потерпілий – 36-річний житель району. Чоловік розповів про схожий інцидент тієї ж ночі. За його словами, двоє невідомих підійшли до нього поблизу одного із супермаркетів міста, побили та відібрали телефон і срібний ланцюжок.
За обома фактами правоохоронці розпочали досудове розслідування.
- У ході слідчо-розшукових заходів оперативники встановили місце збуту викраденого, а згодом і осіб, причетних до нічних пограбувань. Ними виявилися 21-річні парубки – жителі обласного центру, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Сергій Крошко.
У скоєному молодики зізналися. Нині триває подальше з’ясування усіх обставин та вирішується питання про обранні підозрюваним міри запобіжних заходів.
Правова кваліфікація подій – ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України. Законодавством подібні протиправні дії караються ув’язненням на строк від 4 до 6 років.