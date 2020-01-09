Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 17:08 – В Житомирській області завдяки 13-річному сміливцю родина зустріла Новий рік у повному складі 
  • 16:42 – На Житомирщині знищили два артилерійські снаряди часів минулих війн 
  • 16:00 – Маршрутки старі – ціна нова: відзавтра житомиряни будуть більше платити за проїзд 
  • 15:32 – На Житомирщині горіло 90 тонн соломи 
  • 13:43 – Поліцейські Житомира викрили нічних грабіжників 

Поліцейські Житомира викрили нічних грабіжників

Першим про пограбування до поліції повідомив 30-річний житомирянин, повідомили zamkova.info у відділі комунікації ГУНП в Житомирській області. Інцидент стався 15 грудня близько 3-ї ночі на одній із вулиць міста. Тоді між ним та двома невідомими зав’язалася розмова, яка згодом переросла у конфлікт. За словами потерпілого, у ході сутички незнайомці нанесли йому декілька ударів, після чого відібрали мобільний та подалися у невідомому напрямку.

Згодом до поліції звернувся ще один потерпілий – 36-річний житель району. Чоловік розповів про схожий інцидент тієї ж ночі. За його словами, двоє невідомих підійшли до нього поблизу одного із супермаркетів міста, побили та відібрали  телефон і срібний ланцюжок.

За обома фактами правоохоронці розпочали досудове розслідування.

- У ході слідчо-розшукових заходів оперативники встановили місце збуту викраденого, а згодом і осіб, причетних до нічних пограбувань. Ними виявилися 21-річні парубки – жителі обласного центру, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Сергій Крошко.

У скоєному молодики зізналися. Нині триває подальше з’ясування усіх обставин та вирішується питання про обранні підозрюваним міри запобіжних заходів.

Правова кваліфікація подій – ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України. Законодавством подібні протиправні дії караються ув’язненням на строк від 4 до 6 років.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Бердичеві оперативники кримінальної поліції впродовж доби затримали двох грабіжників (ФОТО)
» Житомирські поліцейські затримали розбійників, які силою відібрали у чоловіка мобільник і документи
» На Житомирщині поліцейські затримали нічних розбійників, які напали на бабусю і вимагали гроші
» У Житомирі поліцейські викрили чотирьох нічних нападників
» У Бердичеві записи відеоспостереження допомогли правоохоронцям встановити та затримати грабіжників
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Коломойскому опять «простили» миллионные долги
Зеленський, Новинський і Пінчук збираються відвідати цьогорічний форум у Давосі
Среди главных версий крушения лайнера МАУ рассматривают теракт и поражение ракетой — СНБО
Турецький потік діє. ГТС України втрачає південь
Купівля старих авто в Україні зросла вчетверо
Зеленський, Новинський і Пінчук збираються відвідати цьогорічний форум у Давосі
Протистояння Ірану і США: останні новини конфлікту
Катастрофа українського лайнера в Ірані. Усі деталі на цей момент
В Хорватии открылся музей похмелья. ВИДЕО
У Грузії хочуть створити аналог нормандського формату для повернення Абхазії і Південної Осетії
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+