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У Житомирській області водія, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну подію, засуджено до трьох років позбавлення волі

Новоград-Волинською місцевою прокуратурою здійснено публічне обвинувачення у справі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, скоєного місцевим жителем. Про це повідомили zamkova.info у прес-службі прокуратури Житомирської області.

За результатом розгляду справи, вироком Баранівського районного суду водія визнано винним у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 286 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 2 роки.

Також вироком суду винного у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної події зобов’язано сплатити на користь неповнолітньої доньки потерпілого кошти на відшкодування завданої шкоди, у виді щомісячних платежів у розмірі 880 грн до досягнення нею повноліття, тобто, до 2026.

Принципову позицію Новоград-Волинської місцевої прокуратури щодо призначення покарання, співмірного тяжкості скоєного злочину, підтримав суд апеляційної інстанції, залишивши скаргу обвинуваченого без задоволення, а вирок суду першої інстанції без змін.

У ході судового розгляду встановлено, що у травні 2018 року, 24-річний житель Новоград-Волинського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, близько 03.15 год, рухаючись по автодорозі у місті Баранівці, не впорався з керуванням автомобіля, унаслідок чого виїхав за межі проїзної частини, на узбіччя, де здійснив наїзд на велосипедиста.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці ДТП.
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