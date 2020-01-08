У Житомирській області водія, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну подію, засуджено до трьох років позбавлення волі

Новоград-Волинською місцевою прокуратурою здійснено публічне обвинувачення у справі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, скоєного місцевим жителем. Про це повідомили zamkova.info
у прес-службі прокуратури Житомирської області.
За результатом розгляду справи, вироком Баранівського районного суду водія визнано винним у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 286 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 2 роки.
Також вироком суду винного у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної події зобов’язано сплатити на користь неповнолітньої доньки потерпілого кошти на відшкодування завданої шкоди, у виді щомісячних платежів у розмірі 880 грн до досягнення нею повноліття, тобто, до 2026.
Принципову позицію Новоград-Волинської місцевої прокуратури щодо призначення покарання, співмірного тяжкості скоєного злочину, підтримав суд апеляційної інстанції, залишивши скаргу обвинуваченого без задоволення, а вирок суду першої інстанції без змін.
У ході судового розгляду встановлено, що у травні 2018 року, 24-річний житель Новоград-Волинського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, близько 03.15 год, рухаючись по автодорозі у місті Баранівці, не впорався з керуванням автомобіля, унаслідок чого виїхав за межі проїзної частини, на узбіччя, де здійснив наїзд на велосипедиста.
Від отриманих травм потерпілий помер на місці ДТП.