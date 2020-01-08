На Житомирщині під час пожежі в житловому будинку фахівці ДСНС врятували прикутого до ліжка пенсіонера

7 січня о 16:28 на пункт зв’язку 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ружин надійшло повідомлення, що по вул. Перших комунарів із вікон приватного житлового будинку йде дим.
На момент прибуття бійців ДСНС в оселі спостерігалося сильне задимлення, повідомили zamkova.info в Управлінні ДСНС України в Житомирській області. В кімнаті на палаючому матраці на ліжку рятувальники виявили 67-річного власника. Він перебував при свідомості, але через проблеми зі здоров’ям чоловік прикутий до ліжка та не міг самостійно пересуватися. Вогнеборці винесли його на двір та викликали швидку допомогу. Разом із медиками фахівці ДСНС на ношах транспортували постраждалого до «карети» швидкої. З опіками різного ступеня важкості пенсіонера госпіталізували до реанімаційного відділення районної лікарні.
Пожежу локалізовано о 16:33, о 16:45 – ліквідовано. Вогнем знищено лише 1,5 кв.м підлоги, ліжко та домашнє майно в кімнаті.
За попередньою інформацією, загоряння сталося через необережність під час куріння. Навколо ліжка було багато недопалків. Остаточна причина наразі встановлюється.
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