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У Житомирі поліцейські затримали двох молодиків, які у різдвяну ніч обікрали пенсіонерку

Близько 22.20 до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення від 61-річної житомирянки про крадіжку з її гаража. За словами жінки, з приміщення зникли кілька велосипедів, гіроскутер, квадроцикл, інструменти та інше майно.

На місце події прибули патрульні поліцейські, яким син заявниці повідомив, що помітив на вулиці чужинця та завадив йому втекти. Відтак чоловіка, 31-річного житомирянина, затримали для з’ясування всіх обставин.

Тим часом працівники Житомирського відділу поліції з’ясували, що правопорушники потрапили до приміщення гаража, пошкодивши замок. У ході проведених заходів правоохоронці встановили, що до крадіжки, окрім затриманого, може бути причетний  також 27-річний сусід заявниці. За таких обставин за місцем його проживання провели невідкладний обшук. У результаті вилучили частину викраденого майна.

Обох чоловіків затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) КК України, триває встановлення всіх обставин події. Законодавством за крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

zt.npu.gov.ua
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