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На Різдво поліція Житомирщини розшукала трьох дітей, згодом встановлено місцезнаходження ще двох дівчат

Упродовж минулої доби поліцейські зареєстрували 5 повідомлень про зникнення неповнолітніх жителів області. За сприяння правоохоронців троє знайд повернулись додому. Як повідомили zamkova.info у відділі комунікації ГУНП в Житомирській області, станом на ранок 8 січня у розшуку залишались 2 дівчат-подружок з Житомирського району. Близько півдня їх місцезнаходження правоохоронці встановили.

Близько півдня 7 січня до Житомирського відділу поліції звернувся житель обласного центру, який повідомив про зникнення свого 16-річного сина. За словами чоловіка, юнак ще 5 січня пішов до друга і до цієї пори додому не повернувся. Поліцейські перевірили усю наявну інформацію і встановили, що хлопець гостював у товариша, «забувши» попередити про це рідних. Юнака поліцейські передали батькам.

Ще одного 16-річного парубка бердичівські правоохоронці за заявою його батьків виявили у нічному закладі. Хлопець не відповідав на дзвінки схвильованих дорослих і розважався у компанії. Втім повернутись додому йому довелось у супроводі поліцейських.

Увечері того ж дня у м. Малині правоохоронці допомогли встановити місцеперебування 10-річного колядника, який так захопився різдвяною традицією, що не повернувся додому вчасно. Поліцейські знайшли хлопця близько 23 години у райцентрі та доставили додому.

Нині продовжується розшук двох подружок із Житомирського району віком 14 та 12 років. Про зникнення дівчат до відділення поліції повідомили їх батьки уночі 8 січня. За наявною інформацією, обидві подружки під приводом колядок вирушили зі станції Пряжева до селища Озерного і далі про їх місцезнаходження нічого не відомо. Мобільні телефони в обох були вимкнені.

Близько півдня 8 січня місцезенаходження обох дівчат правоохоронці встановили. Об'єктом злочину вони не стали. Нині зі школярками та дорослими членами їх родин працюють ювенальні поліцейські.

– Закликаємо громадян уважніше ставитись до дозвілля неповнолітніх дітей. Зимові канікули наразі тривають, тож не забудьте проконтролювати місце перебування, коло спілкування та зайняття ваших школяриків і студентів, - нагадує заступник начальника ГУНП Житомирщини Артем Лисогор.
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