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На Житомирщині закрили 10 нелегальних АЗС та вилучили 32 тонни пального

Спільна робота прокуратури Житомирської області та правоохоронних органів з протидії та припинення незаконної діяльності автозаправних станцій в регіоні триває. Про це повідомили zamkova.info у прес-службі прокуратури Житомирської області.

За період із 27 грудня 2019 року по 2 січня 2020 року, завдяки скоординованим прокуратурою області спільним діям, правоохоронними органами області припинено протиправну діяльність 10 автозаправних станцій, на яких виявлено та вилучено ємності з рідиною, схожою на бензинове та дизельне пальне, а також скраплений газ об’ємом 32 тонни.

На даний час вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене обладнання та пальне.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ч. 1. ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України триває за процесуального керівництва прокуратури.

Як повідомлялося раніше, прокурором Житомирської області Олегом Василівим, з метою забезпечення координації роботи правоохоронних органів області з протидії та припинення діяльності незаконних АЗС, 27.12.2019 проведено нараду за участю керівників ГУ ДФС в області та УСБУ в області щодо невідкладного виконання доручення Уряду та керівництва держави з негайного припинення діяльності таких станцій у регіоні.

Координаційна робота прокуратури області щодо спільної діяльності правоохоронних органів з виявлення незаконних АЗС на Житомирщині триває.
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