СБУ розслідує розголошення державної таємниці працівницею Житомирської ОДА

В жовтні 2019 року управління СБУ в Житомирській області провело перевірку стану охорони державної таємниці в Житомирській облдержадміністрації, яка виявили розголошення співробітницею сектору мобілізаційної роботи апарату Житомирської ОДА розголошено відомості, що становлять державну таємницю.
Про це йдеться в оприлюдненій ухвалі Корольовського районного суду м.Житомирі від 9 грудня 2019 року, якою слідчим управління СБУ надано доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Житомирської облдержадміністрації.
«Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області, капітан юстиції Бринова О.В., звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СВ Управління СБ України в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №22019060000000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 09.10.2019 р. по 18.10.2019 р. комісією Управління СБУ в Житомирській області було проведено тематичну перевірку стану охорони державної таємниці в Житомирській обласній державній адміністрації. За результатами проведення вказаної перевірки було виявлено, що співробітницею сектору мобілізаційної роботи апарату Житомирської ОДА розголошено відомості, що становлять державну таємницю, які їй були довірені в зв'язку з виконанням посадових обов'язків, особам, у яких відсутній допуск до роботи з вказаними відомостями», - зазначається в ухвалі.
Вказана частина статті 328 «Розголошення державної таємниці» передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.Скріншот з ухвали Корольовського райсудуzhitomir.info