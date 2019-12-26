Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 11:51 – СБУ розслідує розголошення державної таємниці працівницею Житомирської ОДА 
  • 16:14 – На дітей області чекає новорічне свято під патронатом голови ОДА 
  • 15:07 – У зв’язку зі зниженням ціни на газ Житомирський міськвиконком скорегував тарифи на тепло 
  • 14:39 – У Житомирі за квартирну крадіжку двох молодиків засуджено до 4 років позбавлення волі 
  • 17:55 – 1500 грн штрафу заплатив чоловік за викрадену з лісу ялинку 

СБУ розслідує розголошення державної таємниці працівницею Житомирської ОДА

В жовтні 2019 року управління СБУ в Житомирській області провело перевірку стану охорони державної таємниці в Житомирській облдержадміністрації, яка виявили розголошення співробітницею сектору мобілізаційної роботи апарату Житомирської ОДА розголошено відомості, що становлять державну таємницю.

Про це йдеться в оприлюдненій ухвалі Корольовського районного суду м.Житомирі від 9 грудня 2019 року, якою слідчим управління СБУ надано доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Житомирської облдержадміністрації.

«Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області, капітан юстиції Бринова О.В., звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СВ Управління СБ України в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №22019060000000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 09.10.2019 р. по 18.10.2019 р. комісією Управління СБУ в Житомирській області було проведено тематичну перевірку стану охорони державної таємниці в Житомирській обласній державній адміністрації. За результатами проведення вказаної перевірки було виявлено, що співробітницею сектору мобілізаційної роботи апарату Житомирської ОДА розголошено відомості, що становлять державну таємницю, які їй були довірені в зв'язку з виконанням посадових обов'язків, особам, у яких відсутній допуск до роботи з вказаними відомостями», - зазначається в ухвалі.

Вказана частина статті 328 «Розголошення державної таємниці» передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.



Скріншот з ухвали Корольовського райсуду


zhitomir.info
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирській області з початку року СБУ виявила 76 порушень законодавства про державну таємницю
» На Житомирщині за матеріалами СБУ до адміністративної відповідальності притягнуто керівника районного управління юстиції
» СБУ затримала на хабарі начальника управління Держеконагляду Житомирщини
» У Житомирі на хабарі затримали начальника управління Житомирської ОДА
» На Житомирщині за шахрайство засуджений колишній заступник начальника міського управління юстиції
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Політиком року в Україні став Володимир Зеленський – опитування
Верка Сердючка заінтригувала заявою про Крим та Євробачення
Гравець збірної України Ярмоленко вибув з ладу до кінця січня
Пробне ЗНО-2020: ціна, дати реєстрації та іспитів
Мининфраструктуры хочет увеличить долю лоу-костов в Украине до 63%
У Грузії хочуть створити аналог нормандського формату для повернення Абхазії і Південної Осетії
Мининфраструктуры хочет увеличить долю лоу-костов в Украине до 63%
Український удар: як оголосили імпічмент Дональду Трампу і що після цього буде
Дівчина залишила роботу задля подорожей у фургоні
Польща може покинути ЄС через судову реформу
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+