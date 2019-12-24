У Житомирі розслідується сім кримінальних проваджень за фактом зайняття гральним бізнесом

Під процесуальним керівництвом Житомирської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування у семи кримінальних провадженнях за за ч.1 ст.203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом). Про це повідомили zamkova.info
у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Зазначені правопорушення, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, були встановлені під час здійснення оперативних заходів, проведених протягом 20-22 грудня 2019 року працівниками Житомирського відділу поліції та Житомирського районного відділення поліції.
У семи закладах під виглядом реалізації державних лотерей було організовано гральний бізнес. Під час обшуків у цих закладах виявлено та вилучено 3 гральні автомати, 52 системні блоки, флеш накопичувачі, фінансову звітність, грошові кошти, тощо.
Наразі вилучені речі визнані речовими доказами та до суду скеровані відповідні клопотання про їх арешт, вживаються заходи до призначення відповідних судових експертиз.
Про ці та інші факти йшлося на спільній нараді керівників правоохоронних органів міста Житомира та Житомирського району щодо протидії незаконному функціонуванню лотерейних закладів, проведеній 23.12.2019 керівником Житомирської місцевої прокуратури Іваном Островським.
Усього на території міста Житомира та Житомирського району здійснювали такий протиправний вид діяльності 42 заклади (на території міста 41), більшість із яких, після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України, самостійно припинили роботу, по решті закладів вжито заходи, що зазначені вище.
На нараді обговорили також проблемні питання щодо забезпечення системної роботи та координації діяльності на цьому напрямі.
Також, за результатами наради, визначені спільні заходи щодо протидії незаконному гральному бізнесу у місті Житомирі та Житомирському районі, які підпадають під юрисдикцію Житомирської місцевої прокуратури.