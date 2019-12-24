У Житомирі за квартирну крадіжку двох молодиків засуджено до 4 років позбавлення волі

Житомирською місцевою прокуратурою здійснено публічне обвинувачення у справі щодо скоєння двома особами крадіжки із квартири житомирянина, повідомили zamkova.info
у прес-службі прокуратури Житомирської області.
За результатом розгляду справи вироком Богунського районного суду міста Житомира від 19.12.2019 обох осіб визнано винними у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 185 КК України та призначено кожному покарання у виді 4 років позбавлення волі.Обставини справи:
у липні цього року двоє житомирян, 1992 та 1993 років народження, один з них неодноразово судимий, за попередньою змовою, розподіливши між собою ролі, скоїли крадіжку із квартири місцевого жителя.
Зокрема, один з них, назвавшись сусідом, подзвонив у квартиру мешканця та сказав, що він його затоплює.
А коли довірливий господар почав показувати йому ванну кімнату та кухню, зачинив чоловіка у кухні, утримуючи двері. У цей час його пособник обшукав квартиру та викрав грошові кошти, паспорт та банківські картки потерпілого, після чого обоє втекли з місця вчинення злочину.
У суді обвинувачені пояснили, що мотивом скоєння крадіжки було бажання роздобути гроші на випивку.