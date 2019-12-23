Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:14 – На дітей області чекає новорічне свято під патронатом голови ОДА 
  • 15:07 – У зв’язку зі зниженням ціни на газ Житомирський міськвиконком скорегував тарифи на тепло 
  • 14:39 – У Житомирі за квартирну крадіжку двох молодиків засуджено до 4 років позбавлення волі 
  • 17:55 – 1500 грн штрафу заплатив чоловік за викрадену з лісу ялинку 
  • 16:19 – На Житомирщині держслужба якості освіти визначила, у яких закладах проведуть аудити та контроль 

1500 грн штрафу заплатив чоловік за викрадену з лісу ялинку

По 1510 грн штрафу заплатили вже три лісопорушники, які зрізали ялинки в лісі.

Про це інформує прес-служба Житомирського ОУЛМГ.

"Попри те, що ціни на ялини зовсім не «кусаються», лісова охорона виявила 3 випадки крадіжок хвойних деревець. Варто зауважити, що кожному лісопорушнику довелося сплатити штраф в розмірі 510 гривень та ще й заподіяну лісу шкоду - майже 1000 гривень", – інформують в лісгоспі.

Лісівники наголошують, що придбати спеціально вирощену та легально заготовлену зелену красуню значно вигідніше, ніж спробувати добути її в незаконних спосіб.

Нагадаємо, середня вартість ялинки в лісгоспі становить лише 70 грн.  за перший тиждень роботи ялинкових базарів на Житомирщині вже продали 23 тисячі ялинок.

1.zt.ua
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині стартує передноворічна ялинкова кампанія
» Минулої доби на Житомирщині лісова охорона виявила 2 випадки незаконних рубок дерев
» Новорічні ялинки на Житомирщині коштуватимуть від 25 гривень
» Житомирські лісівники реалізували більше 70 тисяч ялинок
» Лісівники Житомирщини підготували для продажу 320 тисяч новорічних ялинок
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В Україні істотно подорожчає телефонний зв'язок
Тренера збірної України судитимуть за хабар і розтрату
Український удар: як оголосили імпічмент Дональду Трампу і що після цього буде
Как закалялась гривня: сохранит ли самая крепкая валюта мира свои позиции в 2020 году
У РФ заявили, що домовилися з Україною про фіксовану ціну за транзит газу на п'ять років
Український удар: як оголосили імпічмент Дональду Трампу і що після цього буде
Дівчина залишила роботу задля подорожей у фургоні
Польща може покинути ЄС через судову реформу
Названа дата голосування щодо імпічменту Трампа
Електромобілі Tesla Model 3 можуть подешевшати на 20% і більше
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+