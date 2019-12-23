1500 грн штрафу заплатив чоловік за викрадену з лісу ялинку

По 1510 грн штрафу заплатили вже три лісопорушники, які зрізали ялинки в лісі.
Про це інформує прес-служба Житомирського ОУЛМГ.
"Попри те, що ціни на ялини зовсім не «кусаються», лісова охорона виявила 3 випадки крадіжок хвойних деревець. Варто зауважити, що кожному лісопорушнику довелося сплатити штраф в розмірі 510 гривень та ще й заподіяну лісу шкоду - майже 1000 гривень", – інформують в лісгоспі.
Лісівники наголошують, що придбати спеціально вирощену та легально заготовлену зелену красуню значно вигідніше, ніж спробувати добути її в незаконних спосіб.
Нагадаємо, середня вартість ялинки в лісгоспі становить лише 70 грн. за перший тиждень роботи ялинкових базарів на Житомирщині вже продали 23 тисячі ялинок.
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