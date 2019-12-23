На Житомирщині на міжнародному шляху в селі Сінгури влаштовано тротуари

Цієї зими погодні умови сприятливі для продовження виконання робіт з ремонту шляхів.
Так, в межах поточного середнього ремонту окремих ділянок шляху М-21 Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський (в напрямку міста Бердичів) в селі Сінгури Житомирського району упродовж минулого тижня виконувались роботи з влаштування тротуарів. Роботи тривали по лівій стороні автошляху, де пішохідний прохід укріпили відсівом та заасфальтували гарячим асфальтобетоном, повідомили zamkova.info у прес-службі САД у Житомирської області.
Нагадаємо, що упродовж будівельного сезону 2019-го року були продовжені роботи з поточного середнього ремонту шляху М-21 у напрямку міста Бердичів. А саме: від міста Житомир до села дверець Житомирського району було відремонтовано більше 10-ти кілометрів шляху.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.