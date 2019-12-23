На Житомирщині голову одного із міст викрито у розтраті коштів з місцевого бюджету

У понеділок, 23 грудня 2019 року, за дорученням прокурора Житомирської області Олега Василіва, міському голові одного з міст Житомирщини повідомлено про підозру у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки, унаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 806 518 грн. Про це повідомили zamkova.info
у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).
За версією слідства, міський голова, неналежно виконуючи свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, порушив вимоги ч. ч. 4, 5 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» а також вимоги державних будівельних нормативів, якими врегульовано порядок будівництва та ремонту доріг.
Зокрема, будучи службовою особою, у 2017 році, без проведення детального огляду об’єктів, контрольних замірів, не перевіривши достовірність внесених даних, підписав із чотирма суб’єктами господарювання-підрядниками офіційні документи про вартість виконаних робіт під час ремонту доріг міських вулиць та акти приймання виконаних будівельних робіт, їх обсяги, які не відповідали фактичним, оскільки були завищені.
Унаслідок таких неправомірних дій місцевому бюджету міської об’єднаної територіальної громади завдано збитків на загальну суму 806518 грн.
Досудове розслідування проводить слідчий відділ Коростишівського ВП ГУНП в області, процесуальне керівництво здійснює Коростишівська місцева прокуратура.
Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Житомирської області.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.