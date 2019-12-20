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На Житомирщині знищили 16 авіаційних бомб часів минулих війн

19 грудня група піротехнічних робіт Управління ДСНС у Житомирській області знищила 16 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Підозрілі знахідки виявлено в с. Половецьке Бердичівського району, повідомили zamkova.info в Управлінні ДСНС України в Житомирській області.

Прогулюючись лісом, чоловік побачив біля дерев перекопану землю. Біля ями лежали невідомі металеві предмети. Очевидець зателефонував за номером «101». Фахівці ДСНС, які прибули до місця виклику, ідентифікували знахідки як 16 десятикілограмових авіаційних бомб (АО-10) часів минулих війн.

Рятувальники застерігають: якщо ви знайшли невідомий предмет, то одразу ж сповістіть про це за номерами «101» або «102». Ні в якому разі не торкайтеся його! Будьте відповідальні – не залишайте їх без нагляду, адже така необачність може закінчитися трагедією.
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