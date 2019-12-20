Псевдомінеру житомирської школи загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі

Близько 12.45 на телефонну лінію «102» надійшло анонімне повідомлення про нібито закладення вибухівки в одній із житомирських шкіл. Про це повідомили zamkova.info
у відділі комунікації ГУНП
в Житомирській області.
Одразу ж після отримання тривожної інформації до загальноосвітнього закладу виїхали слідчо-оперативні групи ГУНП і Житомирського відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби та представники інших правоохоронних відомств і екстрених служб.
Поліцейські обмежили доступ до приміщення школи та потенційно небезпечної території довкола. З будівлі були евакуйовані близько 600 осіб.
Працівники вибухотехнічної служби, застосовуючи службових собак та спеціальні технічні засоби, провели ретельний огляд приміщень школи та навколишньої території. За результатами жодних вибухових пристроїв або предметів, які могли б становити загрозу для людей, виявлено не було.
Водночас правоохоронці провели низку спеціальних заходів і швидко встановили псевдомінера. Ним виявився 32-річний житель обласного центру. На момент прибуття до його оселі правоохоронців чоловік перебував у нетверезому стані і чітко пояснити мотиви здійснення тривожного дзвінка не зміг.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. У ході розпочатого кримінального провадження з’ясовуються усі обставини та причини, що спонукали чоловіка до таких недоречних жартів.
Тим часом, нетвереза витівка може обернутися для нього ув’язненням на передбачений законом термін від 2 до 6 років.