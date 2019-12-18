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На Житомирщині поліція повернула додому 17-річного юнака і нині розшукує 15-річну Вікторію Чупринську

17 грудня увечері правоохоронці встановили місце перебування 17-річного жителя Житомирського району, який з 12 грудня перебував у розшуку. Натомість того ж дня до поліції надійшло повідомлення про те, що з дому пішла та до теперішнього часу не повернулась 15-річна жителька м. Баранівки Вікторія Чупринська. 

За словами мами дівчини, яка 17 грудня звернулася до поліції, її 15-річна дочка напередодні уранці пішла з дому і досі про місце її знаходження нічого не відомо. Дівчина раніше вже неодноразово залишала місце проживання, повідомили zamkova.info у відділі комунікації ГУНП в Житомирській області. 

Прикмети Вікторії: зріст близько 160 см, волосся коротке русяве, очі блакитні, середньої тілобудови. 

Громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо місця знаходження Вікторії, поліція просить повідомити на спецлінію «102», або за номером (04144) 4-22-24 чи звернутися до найближчого відділення поліції.

Водночас 17 грудня увечері правоохоронці розшукали 17-річного юнака, жителя с. Іванівки. Хлопець перебував в обласному центрі, а згодом зупинився у товариша в с. Сонячному Житомирського району, де його і виявили поліцейські. Об’єктом правопорушень юнак не став. Його повернули батькам. Нині з родиною працюють ювенальні інспектори поліції.
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