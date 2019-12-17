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Житомирський міськвиконком прийняв рішення про надання пільг окремим суб'єктам підприємницької діяльності

Йдеться про надання в безоплатне користування суб'єктам господарювання – переможцям тендерних торгів виробничі приміщення (приміщення харчоблоку, площу, що задіяна під буфет, де реалізується продукція), обладнання шкільних їдалень на період надання послуг з організації гарячого харчування (послуг їдалень) в  закладах загальної середньої освіти на термін дії господарських договорів.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 грудня, члени виконавчого комітету міської ради, повідомили zamkova.info в управлінні по зв’язках з громадськістю міської ради. У рішенні зазначається, що суб’єкти господарювання мають право на безоплатне користування виробничими приміщеннями (приміщення харчоблоку, площу, що задіяна під буфет, де реалізується продукція), обладнанням шкільних їдалень виключно на період навчального року та відпочинкової зміни.

Даним рішенням суб’єктів господарювання, які надають послуги з організації гарячого харчування у закладах загальної середньої освіти № 10, 15, 27, 32, 35, ліцеї при ЖДТУ, звільнено від оплати за електроенергію на 100%;  суб’єктів господарювання, які надають послуги з організації гарячого харчування в інших закладах загальної середньої освіти - від оплати за електроенергію на 50%; суб’єктів господарювання, які надають послуги з організації гарячого харчування у закладах загальної середньої освіти, - від оплати за  теплопостачання в межах площі виробничих приміщень (приміщення харчоблоку, площу, що задіяна під буфет, де реалізується продукція), наданих в безоплатне користування.

Також рішенням установити, що у зв’язку з відсутністю у ЗОШ  № 10, 27, 32, 35 і ліцеї при ЖДТУ належних умов для забезпечення харчування учнів цих закладів, безоплатно використовувати виробничі приміщення та обладнання  загальноосвітніх шкіл № 5, 19, 33, ліцею № 2.

Рішенням «Про надання пільг суб’єктам підприємницької діяльності, які забезпечують харчування учнів у закладах загальної середньої освіти затверджено:

  • Перелік виробничих приміщень (приміщення харчоблоку, площа ,що задіяна під буфет, де реалізується продукція) та обладнання, що підлягатимуть передачі суб?єктам господарювання за результатами  конкурсних торгів;
  • Порядок обліку електричної енергії, витрачених для забезпечення питного режиму та миття посуду у закладах загальної середньої освіти.
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