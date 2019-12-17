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На Житомирщині слідчій, яку підозрюють у хабарі в 1000$, обиратимуть запобіжний захід

У вівторок, 17 грудня 2019 року, за погодженням із прокуратурою області, до суду подано клопотання щодо застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту слідчій територіального відділу поліції області.

Розгляд клопотання у Хмельницькому міськрайонному суді забезпечуватиме прокуратура Житомирської області, повідомили zamkova.info у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Наразі підготовлено клопотання про відсторонення особи від посади.

У понеділок, 16 грудня, слідчу поліції викрито на одержанні неправомірної вигоди на суму 1000 доларів США. Таку суму вона вимагала та одержала, пообіцявши повернути фігуранту кримінального провадження транспортний засіб із підробленими номерами та агрегатами, а також закрити кримінальне провадження.

Оперативні заходи щодо затримання особи проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області слідчими ТУ ДБР у місті Хмельницькому спільно із співробітниками Управління Служби безпеки в області.

Також у  понеділок, 16 грудня, особі повідомлено про підозру у скоєнні  злочину за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Досудове розслідування проводить ТУ ДБР у місті Хмельницькому, процесуальне керівництво здійснює прокуратура Житомирської області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено  в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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