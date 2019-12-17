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Затриманим, які відкрили стрільбу по житомирських поліцейських, загрожує довічене ув’язнення

Днями  під час затримання озброєної банди нападників один з членів злочинного угрупування відкрив стрільбу по працівникам поліції. 16 грудня за вказаним фактом розпочато досудове розслідування. Законодавство за такі дії передбачає позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 13 грудня  працівники кримінальної поліції спільно з бійцями КОРДу ГУНП Житомирщини в одному з сіл Київської області затримали четверо осіб під час скоєння ними нападу на будинок підприємця.

14 грудня їм було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, а 15 грудня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

16 грудня про обставини та деталі викриття банди, члени якої підозрюються у причетності до низки тяжких та особливо тяжких злочинів, учинених на території Житомирщини, на прес-конференції розповіли начальник ГУНП Сергій Крупєй та прокурор області Олег Василів.

Так, керівник поліції регіону зазначив, що при затриманні підозрюваних поліцейські вжили додаткові заходи безпеки для родини підприємців, на яку готувався напад, розуміючи усі ризики. Після викриття члени угрупування намагались чинити супротив поліцейським та спробували утекти, а один із них відкрив стрільбу на ураження. Усіх чотирьох було затримано та вилучено у них зброю й інші докази злочинних намірів.

- Під час подальших невідкладних обшуків було виявлено та вилучено близько 40 одиниць зброї, 20 з якої – вогнепальної, до 200 боєприпасів та інші свідчення небезпечності вказаного угрупування, - сказав Сергій Крупєй.

Відтак 16 грудня розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення.

zt.npu.gov.ua

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