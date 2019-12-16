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У Житомирі стартує продаж живих ялинок. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ

Сьогодні, 16 грудня, у Житомирі відкрилися тимчасові торговельні майданчики для продажу хвойних дерев. 
 
З 16 грудня по 31 грудня поточного  року у Житомирі ялинку або сосну можна буде придбати за такими адресами
 
  • вулиця Велика Бердичівська, 71 (ріг вулиць Великої Бердичівської та Довженка);
  • вулиця Вітрука, 13, 41;
  • вулиця Покровська, 96, 131, 151;
  • вулиця Чуднівська, 133;
  • проспект Миру, 8-10;
  • вулиця Київська, 97-а-99 (майданчик через проїзну частину);
  • вулиця Небесної Сотні, 8-10, 12, 14
 
Зверніть увагу! Лісівники Житомирщини закликають громадян купувати на свята лише легально заготовлені хвойні дерева. 
 
Легально заготовлені дерева будуть промарковані клейковою біркою зі штрих-кодом, за яким можна визначити не лише легальність, а й місце походження деревця. Дерева без маркування та документації вважаються самовільно зрубаними. За це лісопорушникам слід очікувати значних штрафних санкцій. 
 
Крім зрубаних живих ялинок жителям області доступний і такий товар від житомирських лісівників як ялинка в горщику. Як доглядати за ялинкою в горщику, аби навесні її можна було висадити на подвір’ї, читайте тут
 
 
Довідково. Лісівники запевняють, що передсвяткова заготівля хвойних молодняків не завдає лісу жодної шкоди. Адже для цього вічнозелені деревця вирощують на спеціальних плантаціях різдвяних ялин. Таких плантацій у Житомирській області –  700 гектарів,  де підростає 3,3 мільйона штук майбутніх різдвяних красунь. У цьому році готових до реалізації хвойних деревець у лісгоспах області – близько 400 тисяч штук.  
 
Цього року середня вартість зрубаної  ялинки становитиме від 70  до 100  грн. (в залежності від висоти та діаметра стовбура). Ялинка в горщику  буде трохи дорожчою, адже сюди увійде вартість горщика та ґрунту.

oda.zht.gov.ua
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