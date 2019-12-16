У Житомирі стартує продаж живих ялинок. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ

Сьогодні, 16 грудня, у Житомирі відкрилися тимчасові торговельні майданчики для продажу хвойних дерев. З 16 грудня по 31 грудня поточного року у Житомирі ялинку або сосну можна буде придбати за такими адресами
:
Зверніть увагу!
- вулиця Велика Бердичівська, 71 (ріг вулиць Великої Бердичівської та Довженка);
- вулиця Вітрука, 13, 41;
- вулиця Покровська, 96, 131, 151;
- вулиця Чуднівська, 133;
- проспект Миру, 8-10;
- вулиця Київська, 97-а-99 (майданчик через проїзну частину);
- вулиця Небесної Сотні, 8-10, 12, 14.
Лісівники Житомирщини закликають громадян купувати на свята лише легально заготовлені хвойні дерева. Легально заготовлені дерева будуть промарковані клейковою біркою зі штрих-кодом
, за яким можна визначити не лише легальність, а й місце походження деревця. Дерева без маркування та документації вважаються самовільно зрубаними. За це лісопорушникам слід очікувати значних штрафних санкцій.
Крім зрубаних живих ялинок жителям області доступний і такий товар від житомирських лісівників як ялинка в горщику
. Як доглядати за ялинкою в горщику, аби навесні її можна було висадити на подвір’ї, читайте тут
. Довідково.
Лісівники запевняють, що передсвяткова заготівля хвойних молодняків не завдає лісу жодної шкоди. Адже для цього вічнозелені деревця вирощують на спеціальних плантаціях різдвяних ялин. Таких плантацій у Житомирській області – 700 гектарів, де підростає 3,3 мільйона штук майбутніх різдвяних красунь. У цьому році готових до реалізації хвойних деревець у лісгоспах області – близько 400 тисяч штук
.
Цього року середня вартість
зрубаної ялинки становитиме від 70 до 100 грн.
(в залежності від висоти та діаметра стовбура). Ялинка в горщику буде трохи дорожчою, адже сюди увійде вартість горщика та ґрунту.oda.zht.gov.ua