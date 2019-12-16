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На Житомирщині триматимуть під вартою чотирьох осіб, підозрюваних у скоєнні розбійного нападу на підприємця

У неділю, 15 грудня 2019 року, за погодженням із прокуратурою Житомирської області, судом розглянуто клопотання щодо застосування запобіжних заходів чотирьом особам, підозрюваним у скоєнні розбою.

За принципової позиції прокуратури, ухвалами Корольовського районного суду міста Житомира усім чотирьом особам застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави, повідомили zamkova.info у прес-службі прокуратури Житомирської області.

За версією слідства, група осіб, 1976, 1978 та 1988 років народження (троє з них раніше судимі за особливо тяжкі злочини), жителі міста Києва, з метою заволодіння чужим майном, 13.12.2019 скоїли збройний розбійний напад на помешкання підприємця у Києво-Святошинському районі на Київщині.

Для скоєння злочину особи застосовували балаклави, тактичні костюми, бойову зброю, газові балончики, радіостанції. 

Однак відразу, як тільки проникли у будинок підприємця, були викриті та затримані на місці злочину в ході слідчо-розшукових заходів, які проводилися оперативною групою правоохоронців у складі співробітників кримінальної поліції, слідчих та інших спецпідрозділів ГУНП в Житомирській області, під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Зброю, радіостанції та інші речі, які застосовувалися для скоєння розбійного нападу, вилучені.

Також, у суботу, 14.12.2019, усім чотирьом повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із  проникненням до житла).

Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП в області, прокуратура області здійснює процесуальне керівництво.

Наразі встановлюється причетність підозрюваних осіб до скоєння інших злочинів.
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