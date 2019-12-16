В Житомирській області сільська рада незаконно закріпила земельну ділянку за приватною особою

Житомирською місцевою прокуратурою встановлено, що у січні 2018 року Тетерівською сільською радою Житомирського району прийнято рішення про закріплення за жителем міста Житомира земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 0,15 га вартістю понад 60 тис грн, яка розташована за межами населеного пункту (приміське село). Про це zamkova.info
повідомили у прес-службі прокуратури
Житомирської області.
Однак таке рішення є протиправним, оскільки чинним законодавством не передбачено повноважень сільської ради на розпорядження такими землями чи встановлення таких прав на землю за іншими особами.
Унаслідок незаконних дій Тетерівської сільської ради обмежено права інших громадян на отримання спірних земель, що гарантовані законодавством України.
Місцевою прокуратурою, з метою захисту інтересів держави, заявлено позов про визнання незаконним та скасування рішення сільської ради щодо закріплення за житомирянином 0,15 га землі, яке Житомирським районним судом задоволено у повному обсязі.