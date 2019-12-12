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Секретарю Житомирської міськради Наталії Чиж вручили підозру про корупцію

Секретаря Житомирської міської ради повідомили про підозру у скоєнні корупційного кримінального правопорушення через внесення недостовірних відомостей у декларації.

У коментарі "Першому житомирському" Наталія Чиж підтвердила інформацію про підозру. Проте зазначила, що всі необхідні зміни до декларації внесла ще півроку тому. Зараз її юристи вивчатимуть текст і суть підозри.

Інформація на порталі НАЗК підтверджує, що упродовж 2019 року секретар Житомирської міської ради чотири рази подавала зміни до декларацій за 2015, 2016, 2017 та 2018 роки, вказуючи в них отримані позики та кредити.

За версією слідства, відомості, які секретар подавала у деклараціях, відрізняються від достовірних на загальну суму понад 13, 14 та 15 млн грн за 2016-2018 роки відповідно.

Як інформує прокуратура, вказані обставини підтверджені висновками та відповідними рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції.

Наразі правоохоронні органи вирішують питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.
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