Секретарю Житомирської міськради Наталії Чиж вручили підозру про корупцію

Секретаря Житомирської міської ради повідомили про підозру у скоєнні корупційного кримінального правопорушення через внесення недостовірних відомостей у декларації.
У коментарі "Першому житомирському
" Наталія Чиж підтвердила інформацію про підозру. Проте зазначила, що всі необхідні зміни до декларації внесла ще півроку тому. Зараз її юристи вивчатимуть текст і суть підозри.
Інформація на порталі НАЗК підтверджує, що упродовж 2019 року секретар Житомирської міської ради чотири рази подавала зміни до декларацій за 2015, 2016, 2017 та 2018 роки, вказуючи в них отримані позики та кредити.
За версією слідства, відомості, які секретар подавала у деклараціях, відрізняються від достовірних на загальну суму понад 13, 14 та 15 млн грн за 2016-2018 роки відповідно.
Як інформує прокуратура, вказані обставини підтверджені висновками та відповідними рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції.
Наразі правоохоронні органи вирішують питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.