Сьогодні 95-та бригада святкує 27-річчя з дня заснування

95-та окрема десантно-штурмова бригада запрошує жителів та гостей Житомирщини на урочисте святкування та День відкритих дверей з нагоди відзначення 27-річчя з дня її заснування
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Сьогодні, 12 грудня
, військові покажуть зразки військової техніки та озброєння, музей Бойової слави, умови проходження служби та проживання військовослужбовців. День відкритих дверей розпочався о 10.00 та триватиме до 15.00 години. Місце проведення
: територія військової частини (проспект Миру, 39 м. Житомир)
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Нагадаємо, що Володимир Зеленський присвоїв ім’я загиблого Героя України Тараса Сенюка 13-у окремому десантно-штурмовому батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. А 9 грудня Голова Парламенту України Дмитро Разумков під час робочої поїздки до Житомирської області вручив відзнаки Верховної Ради військовослужбовцям 95-ої бригади. Довідково
. На підставі Директиви Генерального штабу Збройних Сил України від 12.12.1992 року почалося формування 95 Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Аеромобільних військ у м. Суми.
Згідно з наказом Міністра оборони України від 1 лютого 1993 року
було ухвалено перемістити формування 95 Навчального центру в м. Житомир
на 4606 базу зберігання озброєння та техніки ППО. Навчальний центр комплектувався з офіцерів-десантників, які після проголошення незалежності України повернулися на рідну землю, а також із найкращих військовослужбовців інших родів військ, які висловили бажання служити в елітних військах Збройних Сил, та були придатні за станом здоров’я. Формування перших підрозділів закінчилось в липні 1993 року. З того часу з’єднання в повній мірі приступило до навчань військовослужбовців за планом бойової підготовки Аеромобільних військ. У 1995-1996 роках
95 Навчальний центр у зв’язку з реорганізацією Збройних Сил України був переформований в 95 окрему аеромобільну бригаду
. В жовтні 2000 року
згідно з державною програмою розвитку ЗС України 95 окрема аеромобільна бригада ввійшла до складу 8 Армійського корпусу.
Відповідно до спільної директиви Міністерства Оборони України та Генерального штабу України від 20.02.2016 року
95 окрему аеромобільну бригаду було переформовано у 95 окрему десантно-штурмову бригаду
. В квітні 2014 року
95 оаембр здійснює марш своїм ходом у напрямку території проведення антитерористичної операції для протидії терористичній загрозі у східних регіонах України.
Особовий склад брав участь у звільненні міст Слов’янськ, Краматорськ, Лисичанськ та інших населених пунктів Донецької та Луганської областей. На початку серпня 2014 року
, під час бойових дій на сході України, 95-та бригада здійснила найдовший рейд у військовій історії світу.
Окрема сторінка – участь підрозділів частини 95 оаембр у боях за донецьке летовище – Донецький аеропорт ім.Прокоф’єва та участь у боях за м. Дебальцево. Підрозділи штурмових загонів утримували «коридор» під час виводу підрозділів АТО з району виконання завдань м. Дебальцево. Понад 150
військовослужбовців частини є кавалерами ордену «За мужність»
та понад 50
лицарями ордену «Богдана Хмельницького»
. Більше ніж 70
військовослужбовців нагороджені медаллю «Захисник Вітчизни»,
а 7
військовослужбовців нашої частини отримали відзнаку «Іменна вогнепальна зброя».oda.zht.gov.ua