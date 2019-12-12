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Сьогодні 95-та бригада святкує 27-річчя з дня заснування

95-та окрема десантно-штурмова бригада запрошує жителів та гостей Житомирщини на урочисте святкування та День відкритих дверей з нагоди відзначення 27-річчя з дня її заснування.
 
Сьогодні, 12 грудня, військові покажуть зразки військової техніки та озброєння, музей Бойової слави, умови проходження служби та проживання військовослужбовців.
 
День відкритих дверей розпочався о 10.00 та триватиме до 15.00 години.  
 
Місце проведення: територія військової частини (проспект Миру, 39 м. Житомир).
 
Нагадаємо, що Володимир Зеленський присвоїв ім’я загиблого Героя України Тараса Сенюка 13-у окремому десантно-штурмовому батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. А 9 грудня Голова Парламенту України Дмитро Разумков під час робочої поїздки до Житомирської області вручив відзнаки Верховної Ради військовослужбовцям 95-ої бригади.
 
Довідково. На підставі Директиви Генерального штабу Збройних Сил України  від 12.12.1992 року почалося формування 95 Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Аеромобільних військ у м. Суми.
 
Згідно з наказом Міністра оборони України  від 1 лютого 1993 року було ухвалено перемістити формування 95 Навчального центру в м. Житомир на 4606 базу зберігання озброєння та техніки ППО. Навчальний центр комплектувався з офіцерів-десантників, які після проголошення незалежності України повернулися на рідну землю, а також із найкращих військовослужбовців інших родів військ, які висловили бажання служити в елітних військах Збройних Сил, та були придатні за станом здоров’я. Формування перших підрозділів закінчилось в липні 1993 року. З того часу з’єднання в повній мірі приступило до навчань військовослужбовців за планом бойової підготовки Аеромобільних військ.
 
У 1995-1996 роках 95 Навчальний центр у зв’язку з реорганізацією Збройних Сил України був переформований в 95 окрему аеромобільну бригаду.
 
В жовтні 2000 року згідно з державною програмою розвитку ЗС України 95 окрема аеромобільна бригада ввійшла до складу 8 Армійського корпусу.
 
Відповідно до спільної директиви Міністерства Оборони України та Генерального штабу України від 20.02.2016 року 95 окрему аеромобільну бригаду було переформовано у 95 окрему десантно-штурмову бригаду.
 
В квітні 2014 року 95 оаембр здійснює марш своїм ходом у напрямку території проведення антитерористичної операції для протидії терористичній загрозі у східних регіонах України.
 
Особовий склад брав участь у звільненні міст Слов’янськ, Краматорськ, Лисичанськ та інших населених пунктів Донецької та Луганської областей.
 
На початку серпня 2014 року, під час бойових дій на сході України, 95-та бригада здійснила найдовший рейд у військовій історії світу.
 
Окрема сторінка – участь підрозділів частини 95 оаембр у боях за донецьке летовище – Донецький аеропорт ім.Прокоф’єва та участь у боях за м. Дебальцево. Підрозділи штурмових загонів утримували «коридор»  під час виводу підрозділів АТО з району виконання завдань м. Дебальцево.
 
Понад 150 військовослужбовців частини є кавалерами ордену «За мужність» та понад 50 лицарями  ордену «Богдана Хмельницького».
 
Більше ніж  70 військовослужбовців нагороджені медаллю «Захисник Вітчизни», а військовослужбовців нашої частини отримали відзнаку «Іменна вогнепальна зброя».

oda.zht.gov.ua
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