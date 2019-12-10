12 грудня 2019 року з 10.00 до 15.00 за адресою проспект Миру, 39, у 95-й ОДШБр відбудеться «День відкритих дверей», де усі охочі матимуть нагоду дізнатися про історію бригади, її бойовий шлях, ознайомитися з умовами служби за контрактом.
Гостям буде представлено зразки військової техніки та озброєння, матеріальне забезпечення десантників та зразки харчування.
Про це повідомляється на сторінці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.
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