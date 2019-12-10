У школах Житомира зимові канікули триватимуть з 21 грудня до 12 січня

Незабаром школярі Житомира підуть на зимові канікули. Заклади загальної середньої освіти міста Житомира визначились з їх термінами: вони триватимуть у період з 21 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року.
Отож, очікувана дітьми перерва у навчальному процесі триватиме 23 дні, повідомили zamkova.info в управлінні по зв’язках з громадськістю міської ради.
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