На Житомирщині затримано одного засудженого, який перебував у розшуку у зв’язку із втечею із виправної колонії

У вівторок, 10 грудня 2019 року, завдяки спільним злагодженим діям Бердичівської місцевої прокуратури та оперативних працівників державної установи «Райківська виправна колонія (№73)» затримано одного засудженого, який був оголошений у розшук у зв’язку із втечею із виправної колонії.
Втікача затримано у с. Знамянка Хорошівського району, де він мав намір переховуватися у своєї знайомої.
Наразі, під керівництвом прокуратури Житомирської області, проводяться слідчі та оперативно-розшукові дії по встановленню та затриманню ще одного засудженого.
Як повідомлялося раніше
, у понеділок, 9 грудня 2019 року, із державної установи «Райківська виправна колонія (№73)» скоїли втечу двоє засуджених, які відбували покарання під наглядом на дільниці соціальної реабілітації, розташованій за межами охоронюваної території установи.
За фактом втечі, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, Бердичівським ВП ГУНП в області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.393 КК України.
Додатково: санкція ч.2 ст.393 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі до 8 років.