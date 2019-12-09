Житомирські лісівники: наша ялинка – найкращий атрибут свята

Ялинка в горщику – такий товар від житомирських лісівників вже впродовж кількох останніх років доступний мешканцям області. Особливо він припав до душі тим, хто хоче мати в оселі живе деревце, із запахом хвої та духом свята, а не пластиковий замінник.
Відтак усі, хто не є прихильником передсвяткової заготівлі ялин, можуть придбати в місцевих дерлісгоспах різдвяну красуню в горщику. Навесні її можна буде висадити на подвір'ї. Таким чином, і свято - зі справжньою красунею, і деревце не загине.
Як доглядати за ялинкою в горщику, як створити їй комфортні умови у вашій оселі, аби вона не загинула – секретами ділиться головний спеціаліст відділу лісового господарства, охорони та захисту лісу Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Олехнович.
- Насамперед, купуючи такий атрибут свята, варто впевнитися, що рослина росте в горщику з найменшого віку. Якщо ж її викопали з грунту і посадили в посудину перед продажем – цілком ймовірно, що коріння її пошкодили і така ялинка недовговічна.
Принісши зелену красуню в кімнату, необхідно розмістити її подалі від обігрівальних приладів, температура повітря в приміщенні не має бути надто високою.
Не забуваємо не лише поливати ялинку 1-2 рази в тиждень, а й збризкувати водою її хвою. Не зайвим буде поставити поблизу посудину з водою – аби повітря було достатньо вологим.
Пам'ятаємо, що тримати деревце в оселі можна не більше 10 днів, в іншому випадку воно «вирішить», що настала весна і почне вегетувати – це теж неминуче призведе до його загибелі на відкритому повітрі.
Після свят звикати до холоду ялина теж має поступово: спочатку необхідно помістити її в трохи прохолодніше приміщення і лише згодом – на вулицю. Там же обов'язково слід подбати, аби не змерзла її коренева система – для цього її потрібно чимось утеплити. До прикладу, можна засипати снігом.
За умови дотримання цих нескладних правил рослина радуватиме вас на час свята не один рік.
Нагадаємо, що на спеціальних плантаціях в держлісгоспах Житомирщини підростає близько 3 мільйонів різдвяних ялин різного віку та розміру. Близько 400 тисяч штук лісівники області готові реалізувати споживачам цьогоріч. В достатній кількості підприємства мають деревець і в горщику. Середня вартість зрубаної - від 70 до 100 грн., в залежності від висоти та діаметра стовбура. Ялинка в горщику буде трохи дорожчою, адже сюди увійде вартість горщика та грунту.
Щороку в лісгоспах області створюється близько 100 гектарів нових плантацій різдвяних ялин.