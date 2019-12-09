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На Житомирщині поліція розшукує втікачів з виправної установи

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження засуджених, які у ніч з 8 на 9 грудня залишили місце відбування покарання у Райківській виправній колонії, повідомили zamkova.info у відділі комунікації ГУНП в Житомирській області..  

Місце відбування покарання самовільно залишив Мойсеєнко Микола Миколайович, 07.08.1980 р.н., уродженець с.Маркушів Бердичівського району, проживаючий у с. Великій Фосні Овруцького району. Чоловік був засуджений за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) КК України.



Його прикмети: зріст 160 см, волосся темно-русяве із сивиною, очі сірі.
Був одягнений у сіру куртку.

Також серед розшукуваних – Мазуренко Геннадій Павлович, 20.03.1985 р.н., уродженець с. Заболоті Радомишльського району. У 2017 році був засуджений за злочин, передбачений ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. 



Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо місця знаходження розшукуваних, повідомити за номерами телефонів (04143) 2-11-02, (0412) 40-74-20 або 102.

Також бердичівською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом втечі двох засуджених із державної виправної колонії. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області

За версією слідства, 9 грудня 2019 року, о 06.30 год, під час ранкової поіменної перевірки засуджених в державній установі «Райківська виправна колонія (№73)», виявлено відсутність двох засуджених, які відбували покарання під наглядом на дільниці соціальної реабілітації, розташованій за межами охоронюваної території установи.

Наразі під керівництвом прокуратури Житомирської області вживаються необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місця перебування та затримання засуджених.

Крім цього, Бердичівською місцевою прокуратурою 09.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, за ч.1 ст. 367 (службова недбалість) КК України стосовно працівників державної установи «Райківська виправна колонія (№73)».

На даний час вирішується питання про передачу кримінального провадження за підслідністю до Державного бюро розслідування у місті Хмельницькому для проведення досудового розслідування. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 393 КК України (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти групи осіб) проводить Бердичівський відділ поліції.
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