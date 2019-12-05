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Сезон «Новорічна ялинка» для житомирян: Штрафи за зрубане деревце

Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу спільно з працівниками правоохоронних органів, державної лісової охорони, громадських інспекторів посилено контроль за охороною лісів від незаконних рубок хвойних насаджень у передноворічний період 2020 року. Заходи по виявленню порушників природоохоронного законодавства будуть проводитись не тільки в лісах, але і в місцях продажу новорічних красунь.

Державна екологічна інспекція Поліського округу попереджає, відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна порубка хвойних порід тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 1020 грн, на посадових осіб від 850 до 5100 грн.

Відповідно до статті 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення, знищення, пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду тягне за собою накладення штрафу на громадян від 170 до 510 грн., на посадових осіб або фізичних осіб – підприємців - від 510 до 850 грн.

В разі, якщо ці правопорушення скоєні особою віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років і яка не має самостійного заробітку, тоді штраф стягується з батьків або осіб, які їх заміняють. Такі вимоги передбачені статтею 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розміри стягнень за заподіяну шкоду державі внаслідок самовільної рубки хвойних насаджень громадянами та посадовими особами розраховуються відповідно до Такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 665 від 23.07.2008 року і Такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 559 від 08.04.1994 року та становлять:

1. В межах населених пунктів за дерево діаметром:
- до 6 см – 800 грн;
- 6,1 – 10 см – 1152 грн;
- 10,1 – 14 см – 1500 грн;
- 14,1 – 18 см - 1852 грн;
- 18,1 – 22 см – 2200 грн.

2. За межами населених пунктів за дерево діаметром:
- до 10 см – 498,47 грн;
- 10,1 – 18 см – 878,25 грн;
- 14,1 – 18 см – 2254,97 грн;
- 18,1 – 22 см – 4628,63 грн.

Державна екологічна інспекція Поліського округу звертається до кожного громадянина з проханням не вирубувати зелених красунь з метою збереження та покращення нашої чарівної матінки природи.

dks.com.ua
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