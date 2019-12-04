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Житомирські перевізники оголошеннями в маршрутках «стимулюють» владу підвищити вартість проїзду

Житомирські перевізники 4 грудня розмістили в маршрутках оголошення про те, що вони «більше не в змозі вести господарську діяльність в таких умовах» і з 5 грудня 2019 року суттєво обмежать кількість автобусів на міських та приміських маршрутах.

Перевізники нарікають на підвищення вартості запчастин, пального та витратних матеріалів, підвищення податків та відсутність компенсації за перевезення пільговиків. В оголошення також зазначається, що збоку міської влади відсутні кроки до компромісу у вирішенні проблем.

Нагадаємо, шість перевізників, які обслуговують міські та приміські маршрути Житомира, 26 листопада направили лист меру Сергію Сухомлину з попередженням про обмеження випуску автобусів з 4 грудня 2019 року. 29 листопада Сергій Сухомлин прокоментував вимоги та погрози перевізників.

На 9:00 год. 5 грудня заплановане чергове засідання виконавчого комітету Житомирської міськради, де, зокрема, будуть розглядати питання про встановлення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Житомирі.

zhitomir.info/
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