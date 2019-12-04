В Житомирі без тепла 20 будинків, школа та дитячий садочок

КП "Житомиртеплокомуненерго" на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє про аварію на тепломережі. Без тепла 20 будинків, школа та дитячий садочок. Ведуться ремонтні роботи.
"Відключено від теплопостачання у зв'язку з поривом теплотраси в районі Промавтоматики 12 будинків, школа № 24, дитячий садочок № 68 та Екоцентр. Без тепла будинки за адресами: вул. Шевченко 100, 102, 105, 107, Івана Сльоти 60,62, 64, Вітрука 10, 12, Б. Тена 90, 92, 96, 100, 102, 104, проїзд Тутковського 2, 4, 12, 14, 15.
Ведуться ремонтні роботи, протягом дня подача тепла буде відновлена," - повідомляє теплокомуненерго.insider.zt.ua