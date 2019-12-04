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Поліція Житомирщини застерігає: припиніть довіряти незнайомцям, вони полюють на ваші гроші!

3 грудня до Новоград-Волинського відділу поліції надійшла заява від 84-річного звягельчанина про ошуканство, повідомили zamkova.info у відділі комунікації ГУНП в Житомирській області. 

Як з’ясувалося, того дня незнайомка перестріла літню дружину заявника у магазині, відрекомендувалась представницею благодійної організації, що нібито спеціалізується на допомозі пенсіонерам у фінансових питаннях. Відтак проінформувала стареньку про термінову необхідність обміну українських гривень, які мають незабаром вийти з обігу. «Добродійка» провела спантеличену пенсіонерку до її дому, де розповіла ту ж історію її чоловіку. Тож літнє подружжя передало пройдисвітці усі свої збереження, які відкладали на поховання – 80 тисяч гривень.

Незнайомка чемно подякувала за виявлену довіру, «обміняла» їх гроші на пакунки нібито європейської валюти і поспішила розпрощатися.

Згодом літній господар, який і в очі раніше не бачив єврокупюр, вирішив таки показати їх працівникам найближчого банку. Там дідусь і дізнався, що замість справжніх українських гривень отримав сувенірні євро. 

Описану подію поліцейські кваліфікували як шахрайство (ст.190 ККУ). Нині вживаються необхідні заходи, щоб встановити особу ошуканки. 
Водночас правоохоронці звертаються до громадян: щоб ні ви, ні ваші рідні не постраждали від шахраїв, дотримуйтесь елементарного правила – припиніть довіряти незнайомцям! 

Як показує практика, НЕВІДОМІ ВАМ ЛЮДИ, які з’являються на порозі вашого дому або телефонують з раптовими пропозиціями вигідної допомоги, купівлі/продажу, обміну, виграшів і т.п., ПОЛЮЮТЬ НА ВАШІ ГРОШІ! 

НЕЗНАЙОМЦІ, які перестрічають вас на вулиці із пропозиціями поворожити, зняти порчу, розділити несподівану грошову знахідку і т.д. ПОЛЮЮТЬ НА ВАШІ ГРОШІ!

Запам’ятайте самі та перекажіть заходи перестороги своїм рідним. Подбайте про те, щоб із літніми батьками, які проживають окремо, у вас завжди був телефонний зв'язок і накажіть не приймати будь-яких рішень із значними фінансовими затратами без вашого відома та у вашу відсутність поруч.
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