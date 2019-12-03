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  • 14:59 – У Житомирській області жінка отримала опіки рук, намагаючись розтопити грубу за допомогою бензину 

У Житомирській області жінка отримала опіки рук, намагаючись розтопити грубу за допомогою бензину

2 грудня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Свидя Черняхівського району. Про це рятувальників сповістила господиня оселі, яка вже встигла самостійно евакуювати через вікно своїх дітей, 2013 та 2016 р. н., повідомили zamkova.info в Управлінні ДСНС України в Житомирській області.

По прибуттю чергового караулу вогнеборців до місця виклику з помешкання йшов густий дим. Їх зустріла господиня житла. Рятувальники одразу помітили опіки на її руках і негайно викликали «швидку». Лікарі констатували у 24-річної жінки опіки рук 1-2 ступенів. За її словами, вона намагалась розтопити грубу бензином. Коли плеснула його в топку, то стався спалах, внаслідок чого жінка отримала опіки і зайнялась каністра. Господиня побігла винести її на вулицю, але в коридорі ємність впала на підлогу та пролився бензин, що спричинило загоряння підлоги та холодильника.

Силами бійців ДСНС о 16:32 пожежу вдалось локалізувати, а о 16:47 ліквідувати. Внаслідок надзвичайної події вогонь устиг знищити холодильник, 12 кв. м стіни та 4 кв. м підлоги в коридорі. Подальшого розповсюдження полум’я будинком рятувальники не допустили.

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