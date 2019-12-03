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Пільговик через суд скасував нічний тариф в житомирських тролейбусах, який був однаковий для всіх пасажирів

Житомирський окружний адміністративний суд задовольнив позов пільговика і скасував пункт рішення міськвиконкому від 18 травня 2016 року про встановлення нічного тарифу в міському електротранспорті для всіх категорій громадян.

Відповідне рішення суду, яке було ухвалене 22 листопада, 2 грудня оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«До Житомирського окружного адміністративного суду звернувся ОСОБА_1 із позовом, в якому просить скасувати пункт 2 рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради №434 від 18.05.2016 «Про встановлення вартості проїзду в міському електротранспорті в нічний час». В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що є інвалідом ІІ групи, учасником бойових дій та відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» має право на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, тоді як пунктом 2 оспорюваного рішення це право порушено», - йдеться у матеріалах суду.



Рішення міськвиконкому – предмет позову

У відзиві на позовну заяву міськвиконком зауважив, що послуга з проїзду в міському електротранспорті у нічний час є додатковою послугою, здійснення перевезень пасажирів міським електротранспортом в нічний час вимагає додаткових затрат, а тому надання таких послуг безкоштовно призведе до неможливості їх надання. Комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління», яке залучили до справи в якості третьої сторони, повідомило, що вважає вимоги позовної заяви необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Але суд вирішив, що відповідач не довів правомірність свого рішення та відповідність його вимогам законодавства, натомість, позивач довів та підтвердив належними доказами обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.


Скріншот з рішення суду

«Визнати протиправним та нечинним п.2 рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради №434 від 18.05.2016 «Про встановлення вартості проїзду в міському електротранспорті в нічний час». Зобов`язати відповідача невідкладно опублікувати резолютивну частину рішення суду про визнання нормативно-правового акта протиправним та нечинним у виданні, в якому його було офіційно оприлюднено, після набрання рішенням законної сили», - зазначається в рішенні.

Рішення суду поки не набуло чинності й можу бути оскаржене в апеляційному суді.

Нагадаємо, громадянин Сидорук Микола Іванович в липні 2019 року звернувся до Житомирського окружного адміністративного суду з позовом про скасування пункту рішення щодо встановлення вартості проїзду в міському електротранспорті у нічний час (з 23:00 до 6:00) для всіх категорій громадян. Спочатку суд відмовив у відкритті провадження, бо строк оскарження рішення закінчився 27 листопада 2016 року. Але позивач довів, що про існування оскаржуваного рішення дізнався лише 25.03.2019 і Житомирський окружний адміністративний суд все ж почав розгляд позову.

Нічний громадський транспорт почав постійно курсувати в Житомирі з червні 2018 року. В липні цього ж року міськвиконком розглядав пропозицію зміни часу дії «нічного тарифу» - не з 23:00, а з 21:00 без зміни вартості проїзду, але для прийняття рішення не вистачило одного голосу.

zhitomir.info
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