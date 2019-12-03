На Житомирщині прокуратура подбала про безпеку дітей, через суд зобов’язавши сільську раду паспортизувати дитячий майданчик

Органи прокуратури Житомирщини, у межах наданих повноважень, вживають заходи представницького характеру щодо створення безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, формуванню навичок здорового способу життя тощо.
Так, Коростенською місцевою прокуратурою, за результатами вивчення інформації встановлено, що у смт Нові Білокоровичі Олевського району, по вул. Довженка, 19, дитячий ігровий майданчик функціонує без проведення належної технічної інвентаризації та паспортизації.
Таким чином, експлуатація дитячого майданчика, що здійснюється у порушення вимог ч.2 ст. 6 Закону України «Про охорону дитинства», може негативно позначитися на його загальному технічному стані, що, у свою чергу, може призвести до заподіяння шкоди життю та здоров'ю неповнолітніх громадян.
Також, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», затвердженням планів технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населення (їх частин), а саме, дитячих майданчиків, які розташовані на території сільської ради, має займатися відповідний орган місцевого самоврядування, у даному випадку - Білокоровицька сільська рада.
Коростенською місцевою прокуратурою, в інтересах держави, заявлено позов до Білокоровицької сільської ради про визнання протиправною бездіяльність сільської ради та зобов’язання вчинити дії з розроблення та затвердження планів технічної інвентаризації та паспортизації дитячого майданчика, у задоволенні якого Житомирським окружним адміністративним судом відмовлено.
Відстоюючи принципову позицію щодо захисту безпеки дітей, прокуратура області оскаржила таку відмову в апеляційній інстанції, повідомили zamkova.info
у прес-службі прокуратури Житомирської області
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Постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду доводи прокуратури визнано обґрунтованими, скаргу задоволено та зобов’язано сільську раду розробити та затвердити плани технічної інвентаризації та паспортизації дитячого ігрового майданчика.