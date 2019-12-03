У житомирській школі 14-річна учениця розпилила дратівливий газ: евакуйовано півтисячі людей, двоє однокласниць у лікарні

У Житомирі поліція відкрила кримінальне провадження через розпилення дратівливого газу в школі. 2 грудня до поліції надійшло повідомлення від дирекції про розпилення невідомої газоподібної речовини у приміщенні навчального закладу. Зі школи було евакуйовано понад півтисячі учнів та працівників.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції, працівники ювенальної превенції, медики та рятувальники.
Попередньо встановлено, що 14-річна учениця 8-го класу, демонструючи іншим школярам балончик з газом дратівливої дії, натиснула на клапан. У результаті інциденту двох її однокласниць було доставлено до обласної дитячої лікарні для обстеження, а після надання необхідної допомоги дітей відпустили додому.
Дівчина у скоєному зізналася, балончик поліцейські вилучили.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Триває подальше встановлення всіх обставин події.zhitomir.life