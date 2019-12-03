У Житомирській області поліція встановлює очевидців та свідків ДТП , в якій загинув пішохід

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Crafter, 32-річний іноземець, рухаючись у напрямку м. Бердичева, здійснив наїзд на 55-річного жителя с. Волиці, який перетинав проїжджу частину на неосвітленій ділянці дороги. Унаслідок ДТП пішохід загинув на місці події, повідомили zamkova.info у відділі комунікації ГУНП в Житомирській області.
Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Шановні громадяни! Якщо ви були свідками або очевидцями вказаної дорожньо-транспортної пригоди, просимо звернутися безпосередньо до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Житомирській області за адресою: вул. Старий бульвар, 5/37 або зателефонувати за номером (0412) 407-431 чи на спецлінію «102».
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