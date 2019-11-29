У Житомирі оштрафують матір учня, який розпилив газовий балончик у школі

Поліцейські проводять заходи у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 296 (Хуліганство) за фактом розпилення газу дратівливої дії у навчальному закладі. Нині встановлені всі учасники події. Матір учня, причетного до інциденту, притягнуто до адміністративної відповідальності.
28 листопада до поліції надійшло повідомлення від керівництва однієї із загальноосвітніх шкіл м. Житомира про розпилення невідомої газоподібної речовини у приміщення навчального закладу. Про це повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції в Житомирській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції, працівники ювенальної превенції, медики та рятувальники. У результаті інциденту до міської та обласної дитячих лікарень було доставлено 17 дітей для обстеження та лікарського нагляду.
Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.
Попередньо встановлено, що один з учнів 9-го класу, перебуваючи у приміщенні роздягальні шкільного спортзалу, під час демонстрації балончика з газом дратівливої дії, випадково натиснув на клапан. Хлопець зізнався у вчиненому, балончик поліцейські вилучили.
Відносно матері підлітка було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За таке діяння передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Триває подальше встановлення всіх обставин події.