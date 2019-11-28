На Житомирщині патрульні затримали п'яного водія маршрутки, який намагався відкупитися хабарем

27 листопада на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що автодорогою "Київ - Ковель" рухається маршрутний транспортний засіб, водій якого знаходиться за кермом, ймовірно, в стані сп'яніння. Про це повідомляється на сторінці
патрульної поліції Житомирської області.
Транспортний засіб патрульні виявили на АЗС, опитали пасажирів та запропонували водієві пройти перевірку на місці.
В присутності двох свідків, чоловік відмовився від освідування на стан алкогольного сп'яніння та з метою уникнення адміністративної відповідальності запропонував інспекторам патрульної поліції 300 гривень.
На місце події патрульні поліцейські викликали працівників слідчо-оперативної групи, а також оформили адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).