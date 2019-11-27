За якими професіями в Житомирській області найбільший дефіцит кадрів та в яких галузях найвища зарплата

У Житомирській області найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед водіїв, кочегарів, швачок, продавців, кухарів, вихователів, викладачів, операторів АЗС, інспекторів патрульної поліції та ще двох десятків професій.
Дані про це відкриває інфографіка, розміщена на сайті Житомирського обласного центру зайнятості.
«Джерелом інформації є адміністративні дані державної служби зайнятості, Державної служби статистики України, дані кадрових агентств та інформаційних ресурсів з пошуку роботи», - зазначається в рубриці «Аналітична та статистична інформація».
Так, за підсумками 10 місяців 2019 року, професіями, по яких спостерігається найбільший у Житомирській області дефіцит кадрів серед усіх професій (за Класифікатором професій), є:
За іншою таблицею, середня заробітна плата у пропонованих в Житомирській області вакансіях складає 5704 гривні. Найбільше пропонують кваліфікованим робітникам з інструментом (в середньому 6450 грн), найменше – технічним службовцям (3760 грн):
Нагадаємо, у вересні 2019 року середня заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Житомирської області (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) складала 8743 грн (по Україні - 10687 грн).zhitomir.info