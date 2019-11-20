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На Житомирщині викрили і затримали наркогрупу з мільйонними грошовими оборотами

Коростишівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб).

У середу, 20 листопада 2019 року, у ході здійснення оперативно-розшукових заходів у межах досудового розслідування, завдяки спільним діям місцевої прокуратури, співробітників Управління СБУ в області та Коростишівського ВП ГУНП в області було викрито групу з п’яти чоловік, які займалися організацією та збутом наркотичних засобів. 

За версією слідства, організатор групи купував наркотичний засіб – метадон, який у подальшому разом із своїми спільниками збували наркозалежним особам на території Київської та Житомирської областей.

Наразі усіх п’ятеро осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України, повідомили zamkova.info у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Під час затримання у наркозбувачів вилучено майже 2 кг наркотичної речовини рослинного походження, 20 грамів порошкоподібної речовини (метадон), значні грошові кошти, мобільні телефони, електронні ваги, облікову документацію та банківські картки, які використовувалися для одержання прибутку від незаконного збуту наркотичного засобу. 

За попередніми даними досудового розслідування, лише на банківський рахунок організатора групи протягом 7 місяців за збут наркотичних засобів надійшло майже 2 млн грн.

Досудове розслідування проводить Коростишівський ВП ГУНП в області.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманим особам.

Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді  позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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