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За третій квартал премії отримають керівники 12 комунальних підприємств Житомирської міськради

Премію за третій квартал 2019 року в розмірі визначених відсотків до трьох посадових окладів отримають керівники 12 комунальних підприємств.

Розпорядження про преміювання мер Житомира Сергій Сухомлин підписав 19 листопада.

Максимальний розмір премії (30%) отримають: директор КП «Парк» Ігор Леонченко, директор КП «Футбольний клуб «Полісся» Володимир Загурський, начальник КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» Юрій Юзвинський, директор КП «Житомирводоканал» Андрій Нікітін, директор КП «Об’єднання дирекція кінотеатрів міста» Інна Сергійчук, завідувач КП «Аптека №127» Владислав Козловський, директор КП «Профілактика» Олена Вербич. Найменша премія (21%) у директора КП «Міський інформаційний центр» Олександра Климчука.



















































































До речі, за І квартал та за ІІ квартал 2019 року Юзвинський, Сергійчук, Козловський та Вербич теж отримували по 30% премії.
Нагадаємо, з 19 листопада житомирським КП «Об’єднана дирекція кінотеатрів міста» керує місцевий активіст Олександр Шевчук, а Інна Сергійчук перейшла на посаду заступника директора цього підприємства.


zhitomir.info
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