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Волонтери посадили 40 дерев та кущів біля лікарень у Житомирі

Екоініціатива компанії стала продовженням спортивної: «Дерево – за кожен кілометр» – з таким гаслом бігова команда Санофі уже другий рік поспіль взяла участь у Wizz Air Kyiv City Marathon. Цього року співробітники компанії та їхні діти здолали 500 км. Проте рекордна кількість лікарень у різних містах України проявили бажання стати учасниками проєкту цієї осені. Тож в цілому волонтери із Санофі в Україні висадили аж 1000 дерев.

«Санофі в Україні всебічно підтримує ідеї та пропозиції своїх співробітників щодо реалізації соціальних та екологічних ініціатив. Адже наша мета полягає в тому, щоб не обмежуватися наданням якісних медичних рішень для пацієнтів, а й покращувати умови, де вони отримують лікування, зменшувати наш екологічний слід та своїми діями зміцнювати екокультуру», – зазначив директор компанії Гієм Граньє. «Я радий, що до проекту долучилося ще більше колег та закладів, територію яких ми озеленили». – додав він.

Зелені насадження очищують повітря від вуглекислого газу і, зважаючи на темпи забруднення ним повітря, кількість парків та лісів потрібно постійно збільшувати. Проте, згідно з інформацією Світового банку, частка нелегальної вирубки лісів складає 30%, й кожного року у всьому світі нелегально зрізається дерев на суму 23 млрд доларів. Для України ця проблема є надзвичайно гострою, адже за останні 25 років кількість вирубаного лісу в Україні зросла на 75.

Стереотипно українські міста вважають зеленими, але це далеко не так. У містах України зелені насадження складають близько 38% міських територій, але доступними для жителів є лише 13,4% зелених територій. Тобто на одного мешканця в середньому припадає біля 16 м? зелених насаджень. За міжнародними нормами цей показник має бути не меншим за 20 м?.

Окрім ініціативи з висадки дерев, Санофі запровадила «зелений» офіс з метою відповідального споживання ресурсів, а для зменшення вуглецевого сліду, компанія реалізовує програму екологічного водіння серед співробітників й вже досягла значного скорочення споживання палива, а відповідно – і токсичних викидів СО2.


news.dks.com.ua
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