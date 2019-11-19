Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:47 – Минулої доби жителька Житомирської області «прооперувала» сина за 40 тисяч гривень! 
  • 12:14 – Віталій Бунечко призначив нового директора департаменту регіонального розвитку ОДА. РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
  • 11:41 – Житомирська поліція розшукує безвісти зниклого 49-річного чоловіка 
  • 15:53 – Закон про продаж землі ухвалено у першому читанні 
  • 15:23 – На Житомирщині розпочато конкурсний відбір на посади поліцейських 

Навпроти Житомирської політехніки встановлять 25-метрову копію Ейфелевої вежі та створять парк технологічного розвитку

Навпроти університету «Житомирська політехніка» хочуть встановити 25-метрову копію Ейфелевої вежі, яку подарував підприємець з Коростеня. Крім того, навколо споруди керівництво навчального закладу планує створити парк технологічного розвитку.

Керівництво Житомирської політехніки вже навіть оголосило тендер на створення скверу та встановлення «Ейфелевої вежі». Очікувана вартість, вказана у тендерній документації, становить 720 тис. грн.

Що ж до фінансування проєкту, то за словами Віктора Євдокімова, 50% вартості планують виділити з університетського бюджету, іншу ж частину коштів проситимуть з бюджету області. Якщо ж в обласному бюджеті коштів не знайдеться, шукатимуть інші способи фінансування.

Відповідно до проєкту, «Ейфелеву вежу» хочуть встановити на додатковому підвищенні у вигляді декоративної бетонної підставки на 1,2 метра над рівнем землі. Також під спорудою створять гравюру: карту Європи з вказівками відстані від Житомира до усіх Європейських столиць.

Як пояснив ректор житомирського університету, розмістять вежу на газоні навпроти навчального закладу.

У майбутньому сквері встановлять сучасне освітлення, а на ліхтарях будуть зазначені кольори прапору держав і їх гербів. Загалом планують встановити 32 таких світильники. Крім того, кольори прапорів будуть світитися кожний окремо.

Крім освітлення керівництво університету збирається укласти 140 м? тротуарної плитки, а також встановити декоративні лавки лаковані в кольори прапорів Франції, Німеччини, Польщі, Білорусі, Італії, Іспанії, Великобританії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Румунії, Греції, Австрії та Грузії.

zhitomir.life
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі оголосили тендер на будівництво Палацу спорту
» На Замковій горі створять історичний парк
» 10 квартир для молодих сімей планують придбати у Житомирі цього року. Коштів ще немає
» Житомирська обласна рада внесла зміни до бюджету на 2013 рік
» Сергій Рижук доручив виділити 100 тис. грн. на допомогу жителям Чернівецької області
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Зеленский відреагував на перехід Тимошенко в опозицію
Синоптики прогнозують похолодання ще до кінця цього тижня
Особливий статус Донбасу. Що хочуть Київ та Москва
Тимошенко розповіла, чи пропонувала "своїх людей" Зеленському
В МОН планируют ликвидировать очередь в детские сады до 2024 года
ЄС пропонує прискорити інтеграцію України
Хиллари Клинтон не исключает участия в президентских выборах
Украинцы стали вторыми в мире по росту количества заказов на AliExpress
Усе більше американців підтримують імпічмент Трампа
ФРС знижує базову ставку, Трамп загострює тарифне протистояння з Китаєм
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+