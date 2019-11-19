Навпроти Житомирської політехніки встановлять 25-метрову копію Ейфелевої вежі та створять парк технологічного розвитку

Навпроти університету «Житомирська політехніка» хочуть встановити 25-метрову копію Ейфелевої вежі, яку подарував підприємець з Коростеня. Крім того, навколо споруди керівництво навчального закладу планує створити парк технологічного розвитку.
Керівництво Житомирської політехніки вже навіть оголосило тендер на створення скверу та встановлення «Ейфелевої вежі». Очікувана вартість, вказана у тендерній документації, становить 720 тис. грн.
Що ж до фінансування проєкту, то за словами Віктора Євдокімова, 50% вартості планують виділити з університетського бюджету, іншу ж частину коштів проситимуть з бюджету області. Якщо ж в обласному бюджеті коштів не знайдеться, шукатимуть інші способи фінансування.
Відповідно до проєкту, «Ейфелеву вежу» хочуть встановити на додатковому підвищенні у вигляді декоративної бетонної підставки на 1,2 метра над рівнем землі. Також під спорудою створять гравюру: карту Європи з вказівками відстані від Житомира до усіх Європейських столиць.
Як пояснив ректор житомирського університету, розмістять вежу на газоні навпроти навчального закладу.
У майбутньому сквері встановлять сучасне освітлення, а на ліхтарях будуть зазначені кольори прапору держав і їх гербів. Загалом планують встановити 32 таких світильники. Крім того, кольори прапорів будуть світитися кожний окремо.
Крім освітлення керівництво університету збирається укласти 140 м? тротуарної плитки, а також встановити декоративні лавки лаковані в кольори прапорів Франції, Німеччини, Польщі, Білорусі, Італії, Іспанії, Великобританії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Румунії, Греції, Австрії та Грузії.zhitomir.life