Житомирська поліція розшукує безвісти зниклого 49-річного чоловіка

За словами рідних зниклого, чоловік 15 листопада близько 10:00 пішов з дому з наміром їхати до м. Києва маршруткою з майдану Перемоги, що в обласному центрі, і зв’язок з ним обірвався, повідомили zamkova.info у відділі комунікації ГУНП в Житомирській області.
Його прикмети: зріст 175-180 см, повної тілобудови, волосся темно-русяве, очі темно-зелені, коротке.
Особливі прикмети: є тонкі вуса, шкутильгає на праву ногу
Був одягнений у чорну шкіряну куртку, темно-сині штани та чорний светер.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця знаходження Олексія Адамовича, повідомте за телефоном «102» чи зверніться до найближчого відділку поліції.
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