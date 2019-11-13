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Ексзаступник очільника Житомирської ОДА Ярослав Лагута призначений в.о. голови Дарницької РДА у Києві

Колишній заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута призначений виконувачем обов’язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Представив нового виконувача обов’язків очільника райдержадміністрації  мер Києва Віталій Кличко 12 листопада.

«Сьогодні до Дарницького району завітав міський голова Віталій Кличко, який представив нового виконувача обов'язків голови Дарницької райдержадміністрації Ярослава Миколайовича Лагуту та окреслив першочергові завдання, які необхідно вирішувати. Це і реконструкція парку "Партизанська слава", впорядкування МАФів, ліквідація сміттєзвалищ та вирішення глобальних екологічних проблем», - йдеться у дописі.

Віталій Кличко наголосив, що чекає від Ярослава Лагути плідної співпраці, ініціативності, гарних показників діяльності та головне - оперативного реагування на всі звернення дарничан й за вирішення всіх питань і проблем району тепер відповідальний саме він, - зазначається в повідомленні.

У свою чергу Ярослав Лагута запевнив, що докладе всіх зусиль, аби Дарницький район був комфортним місцем для життя кожного його мешканця.

«Щиро вдячний за довіру та зроблю все можливе для того, щоб наш Дарницький район став одним з кращих районів міста, успішно розвивався. Адже саме з Дарницького району, уздовж проспекту Бажана починається знайомство з Україною та її столицею у гостей, що прибувають до головних повітряних воріт України - аеропорт "Бориспіль"», - сказав Ярослав Лагута, який також окреслив головними пріоритетами діяльності перевтілення Дарницького району, який позиціонується як спальний в охайне та комфортне місце для життя та відпочинку киян.

Скріншот з сайту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

































































zhitomir.life
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