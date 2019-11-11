На Житомирщині керівник громадської організації поранив мисливця

Як повідомили сайту "Замкова Гора"
в прес-службі прокуратури Житомирської області
, під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області слідчими СУ ГУНП в області розслідується кримінальне провадження стосовно особи за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, а також стосовно іншої особи - за ч.2 ст. 15 (замах на злочин), ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Установлено, що 10.11.2019, близько 11.15 год, 41-річний житель міста Києва, керівник мисливської громадської організації, разом із двома єгерями під час обходу мисливських угідь лісового масиву поблизу села Царівки Коростишівського району, зустрівши групу мисливців з 8 чоловік, жителів різних областей України, вирішили перевірити у них наявність документів на право полювання.
Під час перевірки документів між сторонами виник конфлікт, у ході якого керівник громадської організації застосував зброю, поранивши одного з мисливців. Поранений, в свою чергу, падаючи, здійснив постріл із мисливської рушниці, влучивши у перевіряючого, внаслідок чого він помер.
Досудове розслідування у справі триває, допитані очевидці та учасники конфлікту, призначено низку експертиз.
Наразі відсутні підстави вважати, що конфлікт пов’язаний із професійною діяльністю особи, яка на громадських засадах була керівником мисливської організації.
Таким чином, всі обставини події, як і ступінь вини кожного з учасників конфлікту, буде встановлено під час досудового розслідування, хід якого перебуває на контролі керівництва прокуратури Житомирської області.